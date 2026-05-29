KRVAVA DRAMA NA BELIM VODAMA: Petnaestogodišnjak se bori za život nakon brutalne tuče, napadači palicama unakazili mladiće! POLUPANO I OSAM AUTOMOBILA!

U beogradskom naselju Bele vode, u parku u Ulici Bude Tomovića, došlo je do brutalne tuče više lica u kojoj je više osoba povređeno, dok se jedan petnaestogodišnjak nalazi u životnoj opasnosti.

Policija je na licu mesta zatekla stravičan prizor. Prema prvim informacijama, grupa za sada nepoznatih napadača nasrnula je na mladiće palicama i drugim predmetima, nanevši im vidne povrede i krvarenja u predelu glave.

Dečak životno ugrožen, ima krvarenje na mozgu

Povređeni su hitno prevezeni u Urgentni centar i Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj:

Tinejdžer M. F. (15) primljen je u Tiršovu sa teškim telesnim povredama opasnim po život. Konstatovan mu je prelom leve potkolenice, fraktura lobanje i krvarenje na mozgu. Lekari mu se bore za život.

Maloletnik S. U. (16) ima teške telesne povrede u vidu frakture lobanje.

A. L. (18) i R. N. (29) primljeni su sa povredama glave.

Polupano najmanje 8 automobila

Tokom divljačkog pira u parku, oštećeno je najmanje osam vozila koja su bila parkirana u blizini.

Na licu mesta nisu uočena bilo kakva navijačka obeležja, pa se motiv ovog brutalnog obračuna još uvek utvrđuje. Pripadnici kriminalističke policije (UKP) obavili su uviđaj na licu mesta.

Policija intenzivno traga za napadačima i radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog jezivog napada.

Autor: D.S.