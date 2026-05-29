HOROR U BUJANOVCU! Jezivo vršnjačko nasilje potreslo Srbiju: Devojčica u haustoru viljuškom IZBODENA PO GENITALIJAMA!

Više javno tužilaštvo u Vranju ispituje stravičan slučaj vršnjačkog nasilja koji se desio u Bujanovcu, kada je prijavljeno da je devojčicu od 12 godina, drugarica izbola po genitalijama plastičnom viljuškom.

Slučaj je policiji prijavila majka oštećene devojčice iz Bujanovca. Zbog činjenice da se radi o maloletnim licima i izuzetne osetljivosti celog slučaja, iz svih nadležnih ustanova i institucija poručuju da ne mogu da saopšte više detalja, osim da je istraga u toku.

Prema nezvaničnim informacijama, devojčice su se vraćale iz škole, a kada su ušle u jedan haustor, dve godine starija devojčica je mlađu izbola viljuškom po genitalijama.

Jeziv slučaj je odmah prijavljen i Centru za socijalni rad u Bujanovcu, a nesrećna devojčica je hitno poslata na pregled kod ginekologa. Kako prenose mediji, ispituju se sve okolnosti ovog nezapamćenog napada.

