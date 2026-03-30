Jeziv slučaj vršnjačkog nasilja u Vranju! Roditelji u potpunoj panici: Jedan detalj LEDI KRV

U toku prošle nedelje u Vranju, dogodio se još jedan slučaj vršnjačkog nasilja, saznaju InfoVranjske.rs

Ovu informaciju potvrdilo je i Više javno tužilaštvo u Vranju, koje je obavšteno o vršnjačkom nasilju u OŠ „Svetozar Marković“ u Vranju.

Vršnjačko nasilje dogodilo se između učenika petog razreda ove osnovne škole.

O težini i stepenu nanetih povreda, javni tužilac nije obavešten. Naloženo je da se ispituju sve okolnosti navedenog događaja, prikupe potrebna obaveštenja i izveštaj dostavi Višem javnom tužilaštvu jer se radi o licu mlađem od 14 godina starosti , koje nije krivično odgovorno – stoji u odgovoru Višeg javnog tužilaštva.

Kako je rečeno iz VJT-a, naloženo je da se obavesti Centar za socijalni rad u Vranju.

Portal InfoVranjske.rs saznaje da je jedan od učenika u tuči, koja je okarakterisana kao vršnjačko nasilje završio u bolnici u ZC Vranje.

Autor: S.M.