Devojčica krvnički tukla drugu u OŠ 'Borisav Stanković', svi snimali, osim jednog đaka: U šoku cela Banjaluka

U Osnovnoj školi "Borisav Stanković" u Banjaluci, u petak, 20. marta, oko 16 časova, dogodio se slučaj vršnjačkog nasilja kada je učenica devetog razreda fizički napala i pretukla devojčicu iz drugog odeljenja.
"Desio se strašan događaj. Devojčica iz odeljenja IX-1 brutalno je pretukla devojčicu iz odeljenja IX-3. Sve se dogodilo između trećeg i četvrtog časa, tokom kratkog odmora. Devojčica je ušla u učionicu i zadala nekoliko udaraca pesnicama. Devojčica je zadobila i fizičke i psihičke povrede, krvarila je iz nosa, naočare su joj bile polomljene", rekao je za ATV Miladin Savić, direktor škole "Borisav Stanković".
On kaže da je na sve posebno uticala činjenica da je većina učenika snimala brutalno nasilje.
"Ono što je nama veoma teško, prihvatili smo svi, većina dece iz oba odeljenja je snimala taj događaj. Kasnije smo ispitivali sve, samo je jedan dečak pomogao toj povređenoj devojčici", kaže Savić.
Prema njegovim rečima, povređena devojčica je kod kuće, i da je pod teškom psihičkom traumom.
"Odmah smo pozvali roditelje i policiju, obavešten je Centar za socijalni rad. Devojčica koja je tukla devojčicu je premeštena iz dve škole", rekao je Savić.
On kaže da je škola uvela stroge mere, da je dežurna i da su nastavnici u učionicama tokom svih raspusta.
Dodao je da ovaj slučaj nije izolovan incident, i da se slični incidenti sve češće dešavaju u školama, zbog čega se razmatraju dodatne mere na nivou direktora obrazovnih ustanova.
"Na sednicama aktiva direktora već se razmatra i predlaže da se telefoni zabrane ili barem značajno ograniče u školama, upravo zbog ovakvih situacija", rekao je Savić za ATV.
Autor: D.Bošković