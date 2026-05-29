PAO DILER IZ KULE! Filmsko hapšenje u Novom Sadu: Bežao od policije, pa uhvaćen sa bogatim 'asortimanom' droge i gomilom keša!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu izveli su uspešnu akciju i uhapsili A. R. (52) iz Kule, nakon što je kod njega pronađena veća količina različitih vrsta narkotika, kao i novac za koji se osnovano sumnja da je stečen direktnom prodajom droge.

Kako je zvanično saopšteno iz Policijske uprave u Novom Sadu, osumnjičeni se tereti za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Detaljan pretres: Krio marihuanu, hašiš i tablete u automobilu

Policijski operativci su presreli osumnjičenog, a detaljnim pregledom njega i automobila kojim je upravljao, otkriven je pravi švercerski štek. Policija je tom prilikom zaplenila:

- oko 700 grama marihuane,

- oko 200 grama hašiša,

- manju količinu amfetamina,

- ekstazi,

- kao i tablete sa liste psihoaktivnih supstanci.

Pored bogatog asortimana narkotika spremnih za uličnu prodaju, inspektori su kod A. R. pronašli i privremeno oduzeli novac za koji se sumnja da potiče od nelegalne trgovine.

Pokušao da pobegne policiji, ali je ekspresno lociran i savladan

Samo hapšenje preraslo je u pravu dramu na ulici. Kada je shvatio da mu se sprema pretres, A. R. je naglo pokušao da pobegne i izbegne pravdu. Međutim, novosadski policajci su reagovali munjevito, brzo ga sustigli, oborili na zemlju i stavili mu lisice na ruke.

Osumnjičenom dileru je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati. On će, uz zvaničnu krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden na saslušanje višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: D.S.