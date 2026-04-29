REKORDNA ZAPLENA NA FRUŠKOJ GORI: Policija pronašla tonu i po duvana, šezdesetogodišnjak 'pao' i na pijaci!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu izveli su uspešnu akciju u kojoj je zaplenjeno čak 1.500 kilograma duvana. Zbog sumnje na nedozvoljen promet akciznih proizvoda, uhapšen je G. Ć. (60) iz Novog Sada.

Policija je do glavnog plena došla pretresom objekta na Fruškoj gori, gde je pronađena tona i po duvana u listu. Akcija se tu nije završila, jer je policija osumnjičenog locirala i na jednoj od novosadskih pijaca, gde mu je oduzeto još oko 30 kilograma već rezanog duvana spremnog za prodaju.

Epilog akcije:

Nadležnost: Sav zaplenjeni duvan predat je Poreskoj policiji.

Postupak: Po nalogu tužioca, protiv G. Ć. biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Ova zaplena predstavlja jedan od većih udaraca nelegalnoj trgovini duvanskim proizvodima na području Vojvodine u poslednjem periodu.



Autor: D.S.