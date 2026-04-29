REKORDNA ZAPLENA NA FRUŠKOJ GORI: Policija pronašla tonu i po duvana, šezdesetogodišnjak 'pao' i na pijaci!

Izvor: Pink.rs/Fonet, Foto: Foto/ Ministarstvo unutrašnjih poslova

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu izveli su uspešnu akciju u kojoj je zaplenjeno čak 1.500 kilograma duvana. Zbog sumnje na nedozvoljen promet akciznih proizvoda, uhapšen je G. Ć. (60) iz Novog Sada.

Policija je do glavnog plena došla pretresom objekta na Fruškoj gori, gde je pronađena tona i po duvana u listu. Akcija se tu nije završila, jer je policija osumnjičenog locirala i na jednoj od novosadskih pijaca, gde mu je oduzeto još oko 30 kilograma već rezanog duvana spremnog za prodaju.

Epilog akcije:

Nadležnost: Sav zaplenjeni duvan predat je Poreskoj policiji.

Postupak: Po nalogu tužioca, protiv G. Ć. biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Ova zaplena predstavlja jedan od većih udaraca nelegalnoj trgovini duvanskim proizvodima na području Vojvodine u poslednjem periodu.

Autor: D.S.

#Fruška gora

#Hapšenje

#MUP

#Novi Sad

#Poreska policija

#Zaplena

#akcizna roba

#duvan

#nedozvoljen promet

POVEZANE VESTI

Hronika

Milionska zaplena u Preševu: Policija u prikolici pronašla robu vrednu 5,5 miliona dinara!

Hronika

VELIKA AKCIJA POLICIJE: Zaplenjeno 17 kilograma kokaina, lisice na ruke trojici muškaraca!

Hronika

Pao švercer u Pirotu: Oštetio budžet za skoro 3 miliona dinara, policija zaplenila 450 paketa rezanog duvana

Hronika

'PALA' ŠVERCERSKA TURA KOD PREŠEVA: Makedonac u kombiju krio 750 KILOGRAMA duvana! Budžet Srbije oštećen za MILIONE

Hronika

Zaplenjen duvan vredan više od milion dinara: Automobil zaustavljen u Rumi

Hronika

ZAPLENA CIGARETA VREDNIH 6,5 MILIONA DINARA! Policija uhapsila dvojicu iz Loznice i jednog iz Tutina - pronađeno 19.170 paklica