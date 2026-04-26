VELIKA AKCIJA POLICIJE: Zaplenjeno 17 kilograma kokaina, lisice na ruke trojici muškaraca!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu sproveli su uspešnu akciju u kojoj je zaplenjeno 17 kilograma kokaina. Tom prilikom uhapšena su tri lica zbog sumnje da su počinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kokain pronađen u kamionu kod Mladenovca

Novosadska kriminalistička policija operativnim radom locirala je narkotike na području Mladenovca. Droga je pronađena u kamionu, a osumnjičeni su zatečeni neposredno pored vozila.

Uhapšeni su:

N. S. (1985) iz Smedereva

D. P. (1995) iz Smedereva

L. S. (1991) sa područja Beograda

Određeno zadržavanje

Svoj trojici osumnjičenih određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati. Oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni na saslušanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

