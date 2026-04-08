'PALA' ŠVERCERSKA TURA KOD PREŠEVA: Makedonac u kombiju krio 750 KILOGRAMA duvana! Budžet Srbije oštećen za MILIONE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u munjevitoj akciji sprovedenoj u mestu Mitrovac kod Preševa, uhapsili su državljanina Severne Makedonije, Lj. K. (34), zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda!

Policija je zaustavila kombi vozilo kojim je upravljao osumnjičeni i tom prilikom otkrila švercerski tovar koji je bio namenjen "crnom tržištu".

Šta je pronađeno u kombiju?

Tokom detaljnog pregleda vozila, policijski službenici su pronašli čak 3.000 kutija duvana za nargile marke "Jibiar", što ukupno iznosi 750 kilograma robe.

Bez dokumentacije: Roba nije imala akcizne markice Republike Srbije, niti bilo kakav dokaz o poreklu.

Šteta po budžet: Sumnja se da je ovim pokušajem krijumčarenja državni budžet Srbije oštećen za neverovatnih 8.000.000 dinara.

Istraga u toku

Osumnjičenom Lj. K. je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.

Ova akcija je rezultat odlične koordinacije Uprave kriminalističke policije, Granične policije i Policijske uprave u Vranju, koji su uspeli da preseku još jedan lanac nelegalne trgovine akciznim proizvodima.

Autor: D.S.