AKTUELNO

Hronika

Zaplenjena ogromna količina elektronskih cigareta, šteta po budžet 1.300.000 dinara

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima Policijske uprave Vranje, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili su H. K. (1995) iz Republike Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policijski službenici su u Preševu pregledom putničkog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u prtljažnom prostoru pronašli ukupno 1.303 komada „vejp“ elektronskih cigareta raznih marki, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije.

Navedene cigarete su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji, a na ovaj način je oštećen budžet Republike Srbije u iznosu od oko 1.300.000 dinara.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

#Hapšenje

#Policija

#Vranje

#Zaplena

#cigarete

