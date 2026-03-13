AKTUELNO

Hronika

Milionska zaplena u Preševu: Policija u prikolici pronašla robu vrednu 5,5 miliona dinara!

Izvor: Telegraf.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Policijskom upravom Vranje i Upravom granične policije, uhapsili su N. N. (35) iz Preševa zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Kako je saopšteno iz MUP, policija je u neposrednoj blizini porodične kuće osumnjičenog, u neregistrovanoj prikolici koju je koristio, pronašla i zaplenila čak 4.638 elektronskih cigareta i aromatizovanih tečnosti, čija se vrednost procenjuje na oko 5,5 miliona dinara, a koje su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji.

Protiv N. N. biće podneta krivična prijava za krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda u redovnom postupku nadležnom tužilaštvu, a istraga je u toku.

Autor: A.A.

