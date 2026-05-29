UHAPŠEN MALOLETNIK IZ BEČEJA: Sumnja se da ubio oca u porodičnoj kući

Mestašce Bečej potpuno je zanemelo nakon nezapamćene tragedije koja se sinoć, oko 20 časova, dogodila u Šumskoj ulici. U naletu nezapamćenog besa i nakon žestoke porodične svađe, sedamnaestogodišnji M. G. (17) mučki je lišio života svog oca Jovana G. (54).

Prema prvim informacijama iz istrage, u porodičnoj kući je najpre izbila verbalna rasprava, koja je vrlo brzo prerasla u brutalni fizički obračun. Tokom tuče, maloletnik je nasrnuo na rođenog oca i, kako se sumnja, usmrtio ga na licu mesta.

"Mislim da sam ga ubio": Detalji jezivog poziva koji je digao policiju na noge

Kako se nezvanično saznaje od izvora bliskih istrazi, maloletnik je nakon stravičnog čina sam okrenuo broj policije i prijavio šta se dogodilo. On je dežurnim službenicima u stanici kratko rekao da se potukao sa ocem i šokirao ih priznanjem: "Potukli smo se, mislim da je mrtav."

Na lice mesta u Šumskoj ulici odmah su upućene patrole policije i ekipa Hitne pomoći. Nažalost, lekari su po dolasku u kuću zatekli jeziv prizor i mogli su samo da konstatuju smrt Jovana G., nesrećnog čoveka rođenog 1972. godine. On je podlegao povredama na samom mestu zločina, pa lekari nisu mogli ni da pokušaju reanimaciju.

Zvanično saopštenje MUP-a: Viši sud u Zrenjaninu odredio pritvor

Povodom ovog nezapamćenog zločina zvaničnim saopštenjem oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su sedamnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo. Sumnja se da je on sinoć, u porodičnoj kući, usmrtio svog pedesetčetvorogodišnjeg oca", navodi se u saopštenju MUP-a.

Maloletnik je odmah nakon hapšenja priveden na saslušanje, a efikasnom reakcijom pravosudnih organa određen mu je pritvor. Njemu je, nakon saslušanja, nadležni sudija Višeg suda u Zrenjaninu odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

Telo ubijenog čoveka poslato je na obdukciju na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i rasvetlili svi detalji ove stravične porodične tragedije.

Autor: D.S.