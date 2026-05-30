Užas na putu Kraljevo-Raška: Preticao kolonu sa prikolicom pa se zakucao u kamion, saobraćaj u potpunom kolapsu (VIDEO)

Na magistralnom putu Kraljevo-Raška, u blizini mesta Ušće, dogodila se saobraćajna nezgoda kada se automobil sa prikolicom zakucao u kamion.
Do udesa je došlo kada je vozač automobila, koji je na prikolici prevozio drugo vozilo, započeo preticanje cele kolone.
Tom prilikom, on je naleteo i udario u kamion koji je u tom trenutku usporavao i skretao sa glavnog puta u šumu.
Prema prvim informacijama sa terena, u ovom udesu nema teže povređenih lica.
Na ovoj deonici se trenutno stvaraju veliki saobraćajni zastoji.
