Užas na putu Kraljevo-Raška: Preticao kolonu sa prikolicom pa se zakucao u kamion, saobraćaj u potpunom kolapsu (VIDEO)

Izvor: Informer.rs

Na magistralnom putu Kraljevo-Raška, u blizini mesta Ušće, dogodila se saobraćajna nezgoda kada se automobil sa prikolicom zakucao u kamion.

Do udesa je došlo kada je vozač automobila, koji je na prikolici prevozio drugo vozilo, započeo preticanje cele kolone.

Tom prilikom, on je naleteo i udario u kamion koji je u tom trenutku usporavao i skretao sa glavnog puta u šumu.

Prema prvim informacijama sa terena, u ovom udesu nema teže povređenih lica.

Na ovoj deonici se trenutno stvaraju veliki saobraćajni zastoji.

Autor: S.M.

