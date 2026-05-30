Jeziv udes kod Bečmena: Vozilo smrskano uz ogradu mosta!

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 11 časova kod ulaza u Bečmen, kada je vozač putničkog automobila, iz za sada nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i zakucao se u zaštitnu ogradu mosta.

Prema prvim informacijama koje je objavila Instagram stranica 192.rs, stanje učesnika nije poznato.

Snimak sa mesta nezgode prikazuje da je sivi automobil pretrpeo velika oštećenja prednjeg dela. Vozilo je nakon izletanja sa putanje završilo uz samu ogradu mosta, a od siline udara prednji deo automobila gotovo je potpuno smrskan.

Na licu mesta zatekli su se prolaznici i građani koji su prišli vozilu, a nezgoda se dogodila na uskom delu saobraćajnice kod ulaza u Bečmen. Tačne okolnosti pod kojima je vozač izgubio kontrolu nad vozilom biće poznate nakon policijskog uviđaja.

Autor: S.M.