'Sipali su mu nešto u piće, preživeo je 9 sačekuša, a da ovako umre?!' Ispovest majke Gorana Anđelića Makaze: Tvrdi da joj je sin OTROVAN

Slavojka Anđelić, majka Gorana Anđelića zvanog Makaza, nekadašnjeg boksera i kontroverznog Baranina koji je preživeo čak devet sačekuša, tvrdi da smrt njenog sina nije slučajna i iznosi sumnje da je on zapravo otrovan.

Anđelić je preminuo 16. februara 2025. godine u Baru, a iako je prvobitno navedeno da je imao srčani udar, obdukcioni nalaz je pokazao da je smrt nastupila usled trovanja velikom količinom narkotika i kombinacijom više psihoaktivnih supstanci.

Njegova majka, međutim, ne veruje da je Goran sve te supstance uneo svojevoljno u organizam.

"Sumnjam da je mog sina neko otrovao. To veče su mu dolazili prijatelji, ostali su do zore, a ujutru rano njemu je pozlilo. Čula sam da je taksijem došao do bolnice. Čudila sam se što ga neko nije dovezao, nego je u tom stanju našao taksi i otišao sam. Kod kuće su imali dva automobila, a mogao je valjda neko od tih prijatelja da ga odveze. Sve mi je delovalo sumnjivo, kao da je bilo namešteno", priča neutešna majka Slavojka.

Ona veruje da su mu te večeri, tokom okupljanja u stanu, podmetnuli smrtonosnu količinu droge u hranu ili piće.

"Moj sin se nekada bavio boksom, čak devet puta je pucano na njega. Sve je to preživeo, a onda da umre ovako... Rečeno mi je da su ga iz taksija mrtvog uneli u ćebetu u bolnicu", tvrdi ona i dodaje da je Goran u poslednjem periodu bio pod velikim pritiskom i imao porodične probleme.

U obdukcionom nalazu, u koji je Kurir imao uvid, navodi se da je smrt nasilna i da je nastupila usled trovanja narkoticima. U krvi su pronađeni kokain, morfin, opijati i benzodiazepini, dok stanje alkoholisanosti nije postojalo.

Slavojka Anđelić ističe da je više puta podnosila krivične prijave tražeći da se detaljno ispita da li je njen sin otrovan, kao i da se izuzmu snimci sa sigurnosnih kamera i sprovedu dodatne dokazne radnje kako bi saznala pravu istinu.

Autor: D.S.