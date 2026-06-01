HAOS NA AUTO-PUTU KOD OSTRUŽNICE! Vozio u KONTRA SMERU, izazvao udes pa POBEGAO PEŠKE

Izvor: Telegraf, Foto: MUP Srbije ||

Nepoznati vozač kasno sinoć izazvao tešku saobraćajnu nesreću vozeći u kontrasmeru na auto-putu Beograd-Ostružnica, a potom peške pobegao sa lica mesta

Nezvanično, prava drama odigrala se oko ponoći na oko tri kilometra pre isključenja za Ulicu Svetolika Lazarevića.

Suluda vožnja na mestu gde su trake odvojene

Vozač automobila marke "opel" (beogradskih registarskih oznaka) navodno se kretao trakom koja je fizički odvojena za suprotan smer. U tom suludom i ekstremno rizičnom manevru, on je direktno naleteo i sudario se sa automobilom marke "ford", za čijim je volanom bio Dragan G. (66).

Odmah nakon žestokog sudara, vozač "opela" je izašao iz smrskanog automobila i, umesto da pomogne drugom učesniku ili sačeka policiju, peške se udaljio u nepoznatom pravcu.

Drugi vozač imao alkohol u krvi

Na lice mesta odmah su izašle patrole saobraćajne policije. Tokom uviđaja, vozač "forda" Dragan G. podvrgnut je alkotestiranju, a aparat je pokazao da u organizmu ima 0,40 promil alkohola, zbog čega će protiv njega biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

Zbog ove nesreće i delova automobila rasutih po kolovozu, saobraćaj u pravcu ka gradu bio je u potpunoj obustavi do sat nakon ponoći.

Policija je obavila uviđaj i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku vozača koji je pobegao sa lica mesta.

Autor: S.M.

