PUCNJAVA U KALUĐERICI: Muškarac (41) otišao u bolnicu sa prostrelnom ranom na nozi, inspektori hitno proveravaju njegove sumnjive tvrdnje

U jednu beogradsku bolnicu, oko tri sata nakon ponoći, primljen je muškarac I.J. star 41 godinu iz Kaluđerice sa prostrelnom ranom na nozi.

Njemu je odmah ukazana medicinska pomoć i, prema našim informacijama, povređeni čovek nije životno ugrožen. Međutim, njegova izjava o tome kako je ranjen odmah je probudila sumnju kod nadležnih organa.

Nakon što su lekari konstatovali da je reč o povredi nanetoj vatrenim oružjem, po službenoj dužnosti su alarmirani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Prilikom prvog razgovora sa inspektorima, ranjeni muškarac je izneo prilično neobičnu odbranu.

On je tvrdio da se u trenutku napada nalazio ispred svoje kuće, kada je u gluvo doba noći odjednom čuo pucnjavu, nakon čega je osetio jak bol u predelu noge. Prema njegovim rečima, zbog mraka i brzine kojom se sve odigralo, on nije uspeo da vidi apsolutno ništa, odnosno ni ko je pucao, niti iz kog pravca su ispaljeni hici.

Kako saznajemo, njegova tvrdnja se od samog starta detaljno proverava jer je policijskim operativcima sumnjivo ovakvo objašnjenje. Policija i inspektori na terenu trenutno utvrđuju da li se pucnjava uopšte dogodila na lokaciji koju je ranjeni čovek naveo, ili je on povređen na nekom drugom mestu i u potpuno drugačijim okolnostima koje sada pokušava da sakrije.

O celom incidentu hitno su obavešteni policija i nadležno tužilaštvo, koji zajednički rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja. U toku je provera terena, traže se eventualni svedoci koji su u tom delu grada mogli da čuju pucnje u gluvo doba noći, a pregledaju se i snimci sa sigurnosnih kamera sa okolnih objekata.

Autor: S.M.