POŽAR KOD ŽELEZNIČKE STANICE U KRAGUEJVCU! Goreo magacin, vatra gutala sve pred sobom (VIDEO)

Brzom akcijom sprečeno je potpuno izgaranje objekta.
Tokom noći došlo je do velikog požara u blizini železničke stanice u Kragujevcu, a na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe.
- Zapalio se napušteni magacin, koji se nalazi pored Železničke stanice. U pitanju je objekat površine od oko 500 kvadrata i vatra se brzo širila. U akciji je učestvovalo 15 vatrogasaca - potvrđeno je za RINU.
Zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji, objekat nije u potpunosti izgoreo.
Daljom istragom biće utvrđen tačan uzrok izbijanja požara.
Autor: Jovana Nerić