POŽAR KOD ŽELEZNIČKE STANICE U KRAGUEJVCU! Goreo magacin, vatra gutala sve pred sobom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Blic/Rina

Brzom akcijom sprečeno je potpuno izgaranje objekta.

Tokom noći došlo je do velikog požara u blizini železničke stanice u Kragujevcu, a na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe.

- Zapalio se napušteni magacin, koji se nalazi pored Železničke stanice. U pitanju je objekat površine od oko 500 kvadrata i vatra se brzo širila. U akciji je učestvovalo 15 vatrogasaca - potvrđeno je za RINU.

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji, objekat nije u potpunosti izgoreo.

Daljom istragom biće utvrđen tačan uzrok izbijanja požara.

Autor: Jovana Nerić

