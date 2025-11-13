POŽAR U BARAJEVU: Otkriveno šta je izazvalo haos, vlasnik kuće povređen u vatrenoj stihiji

Vatra je, prema prvim saznanjima, buknula u unutrašnjosti objekta, a brzom akcijom hitnih službi sprečena je veća katastrofa.

Kako saznajemo, do požara je došlo u domaćinstvu vlasnika S.S. (71). Uzrok nesreće je najverovatnije bio šporet na drva, čije je pregrevanje ili ispadanje žara dovelo do paljenja okolnog materijala.

Na lice mesta hitno su stigle vatrogasne jedinice. Zahvaljujući njihovoj brzoj i efikasnoj intervenciji, plamen je stavljen pod kontrolu za kratko vreme i sprečeno je da se vatra proširi na ceo objekat, te su unutrašnji delovi kuće uglavnom zaštićeni od totalnog uništenja.

Vlasnik povređen, odbio pomoć

Nažalost, vlasnik kuće S.S. je u incidentu zadobio povrede po glavi. Iako su medicinske ekipe stigle na teren radi pružanja prve pomoći, povređeni S.S. je, iz za sada nepoznatih razloga, odbio ukazivanje lekarske pomoći i transport u zdravstvenu ustanovu.

Istraga će utvrditi tačan uzrok izbijanja požara, ali ovaj događaj služi kao podsetnik na važnost redovnog održavanja grejnih tela, dimnjaka i peći, posebno u zimskom periodu kada su šporeti na drva u konstantnoj upotrebi.

Autor: Iva Besarabić