TRAGEDIJA NA KALEMEGDANU: Mladić pao sa zida, zadobio stravične povrede mozga i karlice!

Mladić U. R. (21) teško je povređen u nedelju ujutru nakon pada sa zida na Kalemegdanu.

Prema informacijama, nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima, a preplašeni prolaznici su odmah alarmirali Hitnu pomoć. Tinejdžer je u Urgentni centar dovezen oko 5 časova u veoma teškom stanju, piše Telegraf.

Lekari su odmah započeli borbu za njegov život, a dijagnostikom su utvrđene jezive povrede.

Konstatovane teške telesne povrede - nagnječenje mozga i prelom karlice.

Mladić je zbog kritičnog zdravstvenog stanja i vitalne ugroženosti hitno hospitalizovan i smešten na odeljenje intenzivne nege u Šok A.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće, odnosno da li je mladić izgubio ravnotežu ili je padu prethodilo nešto drugo.

Autor: Jovana Nerić