OBRT U SLUČAJU UBISTVA U BEČEJU: Tinejdžer branio majku od oca? Ovi detalji menjaju sve?

U stravičnoj porodičnoj tragediji koja se dogodila u četvrtak oko 20 časova u Šumskoj ulici u Bečeju, sedamnaestogodišnji M. G. usmrtio je svog oca Jovana G. (54).

Prema nezvaničnim informacijama, stravičnom činu prethodila je žestoka porodična svađa koja je eskalirala u fizički obračun, a motiv bi, prema riječima šokiranih komšija, mogao biti pokušaj mladića da zaštiti majku od dugogodišnjeg nasilnika.

Sam pozvao policiju: "Možda sam ga udavio"

Nakon sukoba, maloletnik je sam pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo. Prema rečima izvora bliskog istrazi, tinejdžer je policajcima priznao da se potukao sa ocem i naveo da postoji velika mogućnost da ga je usmrtio.

"Ispričao je da se prvo posvađao sa ocem, nakon čega ga je pretukao. Bukvalno je policajcima rekao: 'Možda sam ga udavio'. Prema njegovim rečima, nakon što je udario oca, čovek je pao na pod, a osumnjičeni je tada navodno pokušao da ga smiri tako što mu je napravio polugu na vratu. Tvrdio je da u tom trenutku nije bio siguran da li ga je time usmrtio", ističe izvor.

Komšije u šoku: "Otac je imao zabranu, vratio se i napao ženu"

Stanovnici Bečeja su u apsolutnoj neverici. Za osumnjičenog tinejdžera imaju samo reči hvale, opisujući ga kao uzornog mladića i sportistu.

"Apsolutno sam iznenađen. Svi mi smo znali njega lično i bili dobri sa njim. On je sportski tip, dečko koji je voleo basket, koji je živeo za basket. Mislim da je to neka porodična tragedija za koju niko ne može da sudi. U šoku smo, stvarno", ispričao je jedan od mještana za medije.

Međutim, drugi komšija otkriva da je ubijeni Jovan G. već imao istoriju nasilja u porodici i da ga je Centar za socijalni rad ranije sklonio iz kuće, ali da se on nedavno ponovo počeo pojavljivati.

"Niko tu nije bio agresivan, nego majka nije mogla više da živi sa njim. Tukao je on nju već par puta, jedno pola godine se ništa o njima nije spominjalo jer ga nismo viđali. Onda smo počeli ponovo da ga viđamo i rekli smo – ovaj se vratio. Prošao je par puta i evo šta se desilo. Čuo sam da je napao majku i da je sin odreagovao kako je odreagovao", kaže komšija.

Određen pritvor do 30 dana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ubrzo su stigli na lice mjesta i uhapsili sedamnaestogodišnjaka zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.

Nakon saslušanja, nadležni sudija Višeg suda u Zrenjaninu odredio mu je pritvor koji, prema tom rješenju, može trajati najduže 30 dana. Detaljna istraga utvrdiće sve tačne okolnosti ove nezapamćene tragedije.

Autor: S.M.