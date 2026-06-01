UŽAS NA VOŽDOVCU: Krvnički pretukao bivšu ženu, policija zatekla jeziv prizor

U beogradskom naselju Voždovac u nedelju je došlo do stravičnog porodičnog nasilja, kada je muškarac R.H. (33) brutalno pretukao svoju bivšu suprugu M.A. (47) u njenoj kući.

Prema pisanju medija, verbalni sukob bivših supružnika brzo je prerastao u fizički obračun sa teškim posledicama. R.H. je u jednom trenutku nasrnuo na nesrećnu ženu i počeo besomučno da je udara rukama u predelu glave i tela.

Povređena žena je vozilom Hitne pomoći hitno prevezena u Urgentni centar, gde su joj konstatovane teške telesne povrede glave. Zbog ozbiljnosti situacije i prirode povreda, ona je odmah zadržana na daljem lečenju na E odeljenju ove zdravstvene ustanove.

Brzom reakcijom policije, nasilnik je lišen slobode na licu mesta.

"Policija je odmah reagovala i uhapsila R.H. Njemu je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati i protiv njega je podneta krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda", otkriva izvor blizak istrazi.

Dalju istragu o ovom jezivom slučaju vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve motive ovog brutalnog napada.

Autor: S.M.