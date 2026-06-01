VARALI LJUDE, UZIMALI IM I NOVAC, A NI FIRMU NISU IMALI Pritvor za dvojicu Ivanjičanina: Evo za šta se terete!

Dvojici državljana Republike Srbije, D.D. i M.T iz Ivanjice, određen je pritvor na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, zbog osnovane sumnje da su izvršili produženo krivično delo prevara.

Sumnja se da je M.T, po prethodnom dogovoru sa D.D, napravio veb sajt na kome je lažno prikazano da je vlasnik firme koja zapravo ne postoji, kao i da se ta firma bavi izgradnjom montažnih kuća. Nakon toga su, kako se sumnja, lažnim prikazivanjem činjenica doveli u zabludu dva oštećena lica iz Nikšića, navodeći ih da zaključe ugovore o izgradnji montažnih kuća i predaju im novac za izvođenje radova, potvrđeno je za RINU u nadležnom tužilaštvu.

Prema navodima tužilaštva, radovi nisu izvedeni, a osumnjičeni su na taj način sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 30.000 evra.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podsećaju da se sva lica prijavljena, osumnjičena, okrivljena ili optužena za krivična dela smatraju nevinim dok se njihova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda.

