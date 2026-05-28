SRBI UHAPŠENI U NIKŠIĆU ZBOG PREVARE: Dogovorili gradnju montažnih kuća, uzeli pare, a radove nisu ni počeli

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, uhapsili državljane Srbije D.D. (47) i M.T. (45), zbog sumnje da su izvršili krivična dela prevara na štetu dve Nikšićanke, kojima su, kako se sumnja, lažnim prikazivanjem činjenica i dovođenjem u zabludu pričinili ukupnu materijalnu štetu u iznosu od 78.670 eura.

- Sumnja se da su D.D., kao izvršni direktor privrednog društva sa sedištem u Ivanjici i M.T., kao agent prodaje - posrednik, izvršili navedena krivična dela na način što su, 29. oktobra prošle godine, nakon prethodno postignutog dogovora sa oštećenom iz Nikšića, zaključili Ugovor o proizvodnji, prevozu i izgradnji montažnog objekta, dovodeći je u zabludu da će joj u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora izgraditi montažnu kuću površine 104 m² u Nikšiću, što do danas nisu učinili - navodi se u saopštenju policije.

Kako se sumnja, oštećena im je po osnovu navedenog ugovora isplatila avans u iznosu od 17.450 eura, čime su osumnjičeni za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, na njenu štetu.

Takođe, oni se sumnjiče da su 16. maja 2025. godine sa još jednom oštećenom iz Nikšića zaključili Ugovor o proizvodnji, prevozu i izgradnji montažnog objekta, dovodeći oštećenu u zabludu da će joj u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora izgraditi montažnu kuću površine 123 m² u mjestu Grahovo, što do danas nisu učinili.

- Po osnovu navedenog ugovora, oštećeno lice im je isplatilo iznos od 61.220 eura, na koji način su osumnjičeni za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu - dodaje se.

Osumnjičeni će danas, kako se navodi u saopštenju, uz krivične prijave, biti sprovedeni u prostorije Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću na dalju nadležnost.

Kako se dodaje, protiv dvojice osumnjičenih policijski službenici Odeljenja bezbednosti Berane u aprilu ove godine podnijeli tužilaštvu krivičnu prijavu protiv, zbog sumnje da su izvršila krivično delo prevara na štetu dve osobe, kojom prilikom su, kako se sumnja, protivpravno pribavili blizu 70.000 eura. Radovi su započeti, a potom obustavljeni, pri čemu ugovoreni objekti nisu završeni.

Autor: S.M.