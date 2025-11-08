Do sad neviđeno u Nikšiću: Iza serije provala stoji troje dece, a za sve će odgovarati njihovi staratelji

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su od početka novembra rasvetlili šest krivičnih dela teška krađa koja su registrovana po nepoznatom počiniocu.
Naime, postupajući po prijavama više vlasnika trgovinskih i ugostiteljskih objekata koji su locirani u centru Nikšića, da su izvršene provale u njihovim objektima i da su im iz unutrašnjosti otuđeni dnevni pazari, mobilni telefoni, novčanici i druge lične stvari, kao i po prijavi jedne građanke da joj je ispred zgrade gde stanuje otuđeno dečje vozilo, kao i po prijavi druge građanke da su joj otuđene lične stvari, naočare za sunce i novac, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije počinilaca.
Nakon preduzetih brojnih mera i radnji, policijski službenici su kao izvršioce identifikovali troje dece, o čemu je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je izvršio pravnu kvalifikaciju krivičnih dela – teška krađa u produženom trajanju.
Budući da ova lica nisu krivično odgovorna zbog starosne dobi protiv njih nisu podnete krivične prijave, dok će protiv njihovih zakonskih staratelja - roditelja, biti podnete prekršajne prijave zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici zbog zanemarivanja.
