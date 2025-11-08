AKTUELNO

Do sad neviđeno u Nikšiću: Iza serije provala stoji troje dece, a za sve će odgovarati njihovi staratelji

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: E-Stock/Petar Jovanović ||

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su od početka novembra rasvetlili šest krivičnih dela teška krađa koja su registrovana po nepoznatom počiniocu.

Naime, postupajući po prijavama više vlasnika trgovinskih i ugostiteljskih objekata koji su locirani u centru Nikšića, da su izvršene provale u njihovim objektima i da su im iz unutrašnjosti otuđeni dnevni pazari, mobilni telefoni, novčanici i druge lične stvari, kao i po prijavi jedne građanke da joj je ispred zgrade gde stanuje otuđeno dečje vozilo, kao i po prijavi druge građanke da su joj otuđene lične stvari, naočare za sunce i novac, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije počinilaca.

Nakon preduzetih brojnih mera i radnji, policijski službenici su kao izvršioce identifikovali troje dece, o čemu je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je izvršio pravnu kvalifikaciju krivičnih dela – teška krađa u produženom trajanju.

Budući da ova lica nisu krivično odgovorna zbog starosne dobi protiv njih nisu podnete krivične prijave, dok će protiv njihovih zakonskih staratelja - roditelja, biti podnete prekršajne prijave zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici zbog zanemarivanja.

Autor: S.M.

