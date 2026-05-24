HOROR U DOMU PENZIONERA: Starac (72) brutalno napao cimerku, radnici hitnom reakcijom sprečili NAJGORE

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, po nalogu i u koordinaciji sa postupajućim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode lice D.D. (72) zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

- Sumnja se da je D.D, koji je korisnik Doma starih u Podgorici, navedeno krivično delo izvršio na štetu takođe korisnice ove ustanove, na način što je istu fizički napao u nameri da joj otuđi novac, zadavši joj udarac stisnutom pesnicom u predelu glave - navodi se u saopštenju UP.

U daljem izvršenju krivičnog dela osumnjičeni je sprečen od strane zaposlenih u Domu starih, koji su pravovremeno reagovali i sprečili dalji napad te o navedenom obavestili policiju.

Policijski službenici su, nakon prikupljenih obaveštenja od više lica i sprovedenih aktivnosti iz svoje nadležnosti, lišili slobode osumnjičenog, koji je potom u zakonskom roku priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

