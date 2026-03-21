ŠOKANTNO OTKRIĆE PODGORIČKE POLICIJE Dva telefona puna jezivog sadržaja, osumnjičeni odmah završio iza rešetaka!

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica uhapsili su M. B. (42) iz Podgorice, zbog sumnje da je počinio krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju.

- Policijski službenici su, postupajući shodno operativnim saznanjima, prvo pronašli M. B. i od njega oduzeli mobilni telefon na kojem se nalazio korisnički nalog za jednu platformu koji je koristio. On je potom doveden u policijske prostorije. Zatim je, shodno pribavljenoj naredbi Osnovnog suda u Podgorici, izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi M. B. kojim je pronađen i oduzet još jedan mobilni telefon- saopšteno je iz UP.

Od M. B. je uzeta izjava na navedene okolnosti, a o svemu je povratno upoznat državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, koji je naložio da se M. B. liši slobode.

Sumnja se da je M. B. pribavio i posedovao fotografije pornografske sadržine na kojima su prikazana deca, a koji sadržaji su preuzeti u sajber prostoru sa inostranih internet stranica.

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

