ŠOKANTNO OTKRIĆE PODGORIČKE POLICIJE Dva telefona puna jezivog sadržaja, osumnjičeni odmah završio iza rešetaka!

Izvor: Pink.rs/Rina

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica uhapsili su M. B. (42) iz Podgorice, zbog sumnje da je počinio krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju.

- Policijski službenici su, postupajući shodno operativnim saznanjima, prvo pronašli M. B. i od njega oduzeli mobilni telefon na kojem se nalazio korisnički nalog za jednu platformu koji je koristio. On je potom doveden u policijske prostorije. Zatim je, shodno pribavljenoj naredbi Osnovnog suda u Podgorici, izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi M. B. kojim je pronađen i oduzet još jedan mobilni telefon- saopšteno je iz UP.

Od M. B. je uzeta izjava na navedene okolnosti, a o svemu je povratno upoznat državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, koji je naložio da se M. B. liši slobode.

Sumnja se da je M. B. pribavio i posedovao fotografije pornografske sadržine na kojima su prikazana deca, a koji sadržaji su preuzeti u sajber prostoru sa inostranih internet stranica.

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Autor: Jovana Nerić

