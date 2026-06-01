AKCIJA POLICIJE U ZAJEČARU! Uhapšeni D. H. i S. R., pretresom lokacija pronađeno skoro TRI KILOGRAMA DROGE!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su danas D. H. (26) i S. R. (31) iz ovog grada nakon što je pretresom pronađeno, kako se sumnja, 2,9 kilograma marihuane i osam grama kokaina.

Hapšenje je sprovedeno po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštila je Policijska uprava Zaječar.

Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, kao i više lokacija u okolini Zaječara, policija je, pored droge, pronašla i vagicu za precizno merenje, kao i jednu mrvilicu.

Osumnjičenima je, po nalogu višeg javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

