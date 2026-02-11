AKTUELNO

Hronika

AKCIJA POLICIJE U LESKOVCU: Pao diler sa pola kilograma kokaina – droga pronađena u dva paketa!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su K. B. (48) iz okoline ovog grada, kod kojeg su pronašli skoro 500 grama kokaina.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Leskovcu.

Policija je prilikom akcije kod osumnjičenog pronašla dva paketa sa ukupno 498,27 grama kokaina. Po nalogu višeg javnog tužioca u Leskovcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu na dalju nadležnost.

Autor: Dalibor Stankov

