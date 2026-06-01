HAOS U SPECIJALNOM SUDU! Miljković i Belivuk tražili izuzeće tužioca, umešao se i advokat: Lalić ima ŠIFRU, ne može žena da bude MALO TRUDNA!

U najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu danas je ponovo došlo do žestokog klinča i burne polemike između vođa zloglasnog klana, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, sa jedne strane, i postupajućeg tužioca Saše Ivanića, sa druge strane. Vođe kriminalne grupe su na kraju ročišta zatražile izuzeće tužioca Ivanića, optužujući ga za pristrasnost, a ovom zahtevu se pridružila većina advokata odbrane i ostalih okrivljenih.

Polemici i haosu u sudnici prethodilo je preslušavanje jezivih glasovnih poruka iz avgusta 2020. godine, koje se odnose na otmicu i mučenje I. S. na stadionu FK Partizan – jedine žrtve koja je preživela pakao ovog klana.

Miljković tvrdio da u porukama čuje tužiočev glas, Ivanić tražio kazne!

Dok je okrivljeni svedok-saradnik Srđan Lalić prepoznavao glasove sa audio-snimaka, tvrdeći da većina poruka u kojima se pominje prebijanje i mučenje mladića pripada Marku Miljkoviću, optuženi je revoltirano ustao sa klupe i poručio da to nije istina.

"Glas na snimcima uopšte nije moj, meni to liči na glas tužioca Ivanića!", izjavio je Miljković, što je izazvalo pravu buru u sudnici.

Tužilac Ivanić je odmah oštro reagovao, zatraživši od sudskog veća da se Miljković i Belivuk novčano kazne ili potpuno udalje iz sudnice zbog sramnog narušavanja profesionalnog ugleda tužilaštva. Sudija Zorica Avramović je Miljkoviću izrekla opomenu, nakon čega je on momentalno podneo zvaničan zahtev za izuzeće tužioca.

Belivuk urlao u sudnici: "Neće nas niko uplašiti ni ućutkati!"

Nakon Miljkovića, za sudsku govornicu je povišenim tonom istupio i Veljko Belivuk, pružajući podršku svom najbližem saradniku.

"Nigde ne piše da ja moram da prepoznajem glasove kako se tužiocu sviđa! Šta je Miljković uvredljivo rekao? Nek nam dostavi tužilac spisak reči koje ne smemo da izgovorimo i spisak imena koja ne smemo da prepoznajemo! Neće nas niko uplašiti ni ućutkati, ima da kažem čiji glas prepoznajem, ma ko to bio!", oštro je poručio Belivuk.

Odbrana traži psihijatrijsko veštačenje Lalića: "Čovek ima šifru, priča kako vetar duva"

Prethodno je branilac vođa klana, advokat Dejan Lazarević, podneo zvaničan predlog da se svedok-saradnik Srđan Lalić podvrgne kompletnom neuropsihijatrijskom veštačenju. Kao razlog je naveo da je Lalić na čak 95% pitanja o "Skaj" porukama odgovarao sa "ne znam, ne sećam se" i "može da bude, a ne mora da znači". Lazarević je istakao da treba utvrditi da li svedok ima poremećaj mišljenja i da li je sklon izmišljanju pod uticajem straha.

U ovaj zahtev se odmah uključio i Belivuk, slikovito opisujući Lalićevo svedočenje:

"Postoji velika mogućnost da Lalić ima šifru, i to ne kažem uvredljivo, to je medicinski izraz. Zakon fizike kaže da nešto može ili ne može da bude. Ne može žena da bude malo trudna – ili je trudna ili nije! Tako i Lalić, kad odgovara na pitanja, kaže 'možda sam lagao' u porukama. E, sa tim se slažem, slagao je, ali sve!", izjavio je Belivuk.

Tužilac Ivanić se oštro usprotivio ovom predlogu odbrane, ocenjujući njihove izjave kao izuzetno manipulativne i nedozvoljene.

Optuženom pozlilo, suđenje se nastavlja u sredu

Tokom ovog izuzetno tenzičnog ročišta, optuženom Aleksi Stošiću, koji se brani sa slobode, naglo je pozlilo u sudnici. Zbog ovoga je postupak protiv njega privremeno razdvojen kako bi mu se ukazala lekarska pomoć, a nastavak ovog uzbudljivog suđenja zakazan je već za sredu.

Autor: D.S.