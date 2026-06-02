HOROR KOD MLADENOVCA! Razbili beton, upali u grobnicu, pa otvorili sanduk pokojnika

Na seoskom groblju u mestu Senaja kod Mladenovca izvršeno je skrnavljenje groba.

Nezvanično, za sada nepoznati počinioci provalili su u porodičnu grobnicu, napravili otvor na betonskoj ploči i pomerili poklopac sanduka pokojnika.

Slučaj je policiji prijavio sin pokojnika, nakon što su meštani uočili oštećenja na grobnom mestu i alarmirali porodicu. Prema prijavi, vandalizam se dogodio u periodu između subote i nedelje, a na meti se našlo večno počivalište muškarca koji je preminuo i sahranjen pre deset godina.

Razbili beton da bi ušli unutra

Prvi rezultati istrage pokazuju da je reč o brutalnom skrnavljenju koje je zahtevalo ozbiljnu fizičku silu.

"Vandal ili više njih su prvo morali da pomere masivnu mermernu ploču sa površine grobnice, a potom su na betonskoj ploči ispod nje napravili dovoljno velik otvor da kroz njega prođe odrasla osoba. Nakon što su prodrli u unutrašnjost, pomerili su i sam poklopac mrtvačkog sanduka, što jasno ukazuje na to da su tražili dragocenosti", navodi za Telegraf.rs izvor blizak istrazi.

Gastarbajterska prošlost porodice motiv napada?

Iako je ustanovljeno da u grobnici nije bilo vrednih predmeta, niti je iz nje bilo šta odneto, istraga je usmerena ka materijalnom motivu.

"Članovi ove porodice su svojevremeno radili u inostranstvu. Sumnja se da su vandali imali informaciju o njihovom gastarbajterskom statusu i da su verovali da je pokojnik sahranjen sa dragocenostima, zlatom ili novcem, što je najverovatniji motiv ovog čina", navodi izvor blizak slučaju.

Uviđaj na licu mesta izvršili su pripadnici Policijske stanice Mladenovac, koji su izuzeli sve materijalne tragove radi daljeg operativnog rada i identifikacije NN lica.

Nakon kompletiranja svih dokaza i obavljenih radnji, policija će podneti zvaničan izveštaj nadležnom tužilaštvu, koje vodi dalji postupak. Potraga za počiniocima je u toku.

Autor: S.M.