Uhapšena organizovana kriminalna grupa u Beogradu: Nezakoniti trgovali naftnim derivatima!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su sedam osoba koje se sumnjiče da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe nezakonito trgovale naftnim derivatima.

Uhapšeni su I. R. (1976) koji se sumnjiči da je organizator ove OKG, D. R. (1996), R. Ž. (1966), S. B. (1981), V. T. (1994), N. Đ. (1992) i D. J. (1999), svi iz Beograda.

Sumnja se da su od avgusta 2025. do juna 2026. godine, na području Beograda, pretakali veću količinu naftnog derivata sa stranih brodova u tank barže koje su čamcima dopremali do brodova. Zatim su, kako se sumnja, gorivo pretakali u plastične kontejnere teretnih vozila koje su prevozili u improvizovana skladišta radi dalje distribucije, čime su pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu za krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnog dela i nedozvoljen promet akciznih proizvoda, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: Jovana Nerić

