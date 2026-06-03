PINK.RS SAZNAJE: Pao organizator kriminalne grupe, zaplenjeni kokain, marihuana, novac i zlato (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. G. (27), za koga se sumnja da je organizator organizovane kriminalne grupe koja se bavila trgovinom narkoticima na teritoriji Srbije.

Kako Pink.rs saznaje, članovi ove kriminalne grupe J. K. (22), A. P. (27), I. S. (25), D. S. (23) i S. P. (27) uhapšeni su ranije tokom istrage, dok je za još jednim osumnjičenim raspisana međunarodna poternica.

Prema sumnjama istražnih organa, grupa je od jula prošle godine do danas nabavljala, transportovala, skladištila i distribuirala kokain i marihuanu širom Srbije. Posebno je interesantan način na koji su osumnjičeni prikrivali narkotike, koristeći vozila sa posebno prepravljenim fabričkim šupljinama, takozvanim „štekovima“, namenjenim za skrivanje droge.

Istraga ukazuje da je M. G. finansirao kupovinu ovakvih vozila i stavljao ih na raspolaganje članovima grupe radi obavljanja ilegalnih aktivnosti. Takođe se sumnja da je organizovao i finansirao nabavku narkotika koje su ostali članovi kriminalne grupe skladištili, prepakivali i prodavali, ostvarujući na taj način značajnu protivpravnu imovinsku korist.

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Tokom pretresa stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila oko 2,25 kilograma kokaina, 3,2 kilograma marihuane, manju količinu MDMA, kao i novac i dragocenosti za koje se sumnja da potiču od kriminalnih aktivnosti.

Zaplenjeno je ukupno 74.115 evra, 594.000 dinara i 60 zlatnika, dok je pronađen i revolver sa šest komada municije. Prema procenama istražitelja, ukupna vrednost oduzete droge na ilegalnom tržištu iznosi gotovo 200.000 evra.

Osumnjičenom M. G. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Istraga o aktivnostima ove organizovane kriminalne grupe se nastavlja.