NOVI DETALJI STRAVIČNOG ZLOČINA KOD BIP-a: Pre nego što je ubio dedu, mladić je prvo upao kod košija u kuću i uzeo ovo (FOTO+VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su dvadesetšestogodišnjeg Uroša G. zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo kod BIP-a.

Kako saznaje "Telegraf.rs", on se tereti da je juče ujutru, oko 7 časova, u Plzenjskoj ulici na opštini Savski venac, sekirom usmrtio svog dedu Svetozara P. (92).

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Uroš G. je kobnog jutra najpre otišao do komšija, od kojih je uzeo sekiru, na sreću ne povredivši nikoga od njih.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Potom je otišao do kuće u kojoj je Svetozar P. ranije živeo sa svojom, sada pokojnom, suprugom.

Policija je nakon prijave brzo reagovala i zatekla beživotno telo devedesetdvogodišnjeg čoveka u krevetu.

Pored žrtve je pronađeno i oružje kojim je zločin izvršen, a osumnjičeni mladić je odmah lišen slobode na licu mesta.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, Urošu G. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.

Telo stradalog Svetozara P. upućeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a policijska istraga će utvrditi sve motive i tačne okolnosti ove tragedije.

Autor: Marija Radić