AKTUELNO

Hronika

NOVI DETALJI STRAVIČNOG ZLOČINA KOD BIP-a: Pre nego što je ubio dedu, mladić je prvo upao kod košija u kuću i uzeo ovo (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su dvadesetšestogodišnjeg Uroša G. zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo kod BIP-a.

Kako saznaje "Telegraf.rs", on se tereti da je juče ujutru, oko 7 časova, u Plzenjskoj ulici na opštini Savski venac, sekirom usmrtio svog dedu Svetozara P. (92).

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Uroš G. je kobnog jutra najpre otišao do komšija, od kojih je uzeo sekiru, na sreću ne povredivši nikoga od njih.

Video: Pink.rs

Potom je otišao do kuće u kojoj je Svetozar P. ranije živeo sa svojom, sada pokojnom, suprugom.

pročitajte još

PINK.RS NA LICU MESTA! Vatrena drama u Beogradu: Ambasada Pakistana u plamenu koji kulja iz kupole zgrade (FOTO+VIDEO)

Policija je nakon prijave brzo reagovala i zatekla beživotno telo devedesetdvogodišnjeg čoveka u krevetu.

Pored žrtve je pronađeno i oružje kojim je zločin izvršen, a osumnjičeni mladić je odmah lišen slobode na licu mesta.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, Urošu G. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.

Telo stradalog Svetozara P. upućeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a policijska istraga će utvrditi sve motive i tačne okolnosti ove tragedije.

pročitajte još

Vozaču pozlilo, pa izazvao nesreću: Drama na Brankovom mostu, autobus 'pokupio' automobile, pa probio zaštitnu ogradu (FOTO+VIDEO)

Autor: Marija Radić

#BIP

#Sekira

#Starac

#Ubistvo

#mladić

#zgrada

POVEZANE VESTI

Hronika

HOROR KOD RUME! SEKIROM UBIO ČOVEKA, PA TELO ZAPALIO: Uhapšen tinejdžer (19) zbog teškog zločina

Hronika

POGLEDAJTE KAKO POLICIJA HAPSI MUŠKARCA (33) ZBOG UBISTVA U USTANIČKOJ: Mladić izboden u srce, iskrvario nasmrt (VIDEO)

Hronika

MUP POTVRDIO: Uhapšen osumnjičeni za masakr kod Babušnice, pronađeno oružje s kojim je izvršen zločin

Hronika

HOROR U KRUŠEVCU! SIN UBIO MAJKU: Mladić uhapšen zbog svirepog ubistva!

Hronika

Oglasio se MUP povodom UBISTVA U ZEMUNU! Ovo su najnovije informacije - evo čime je i kako zločin počinjen

Hronika

UBICA IZ USTANIČKE UHAPŠEN! Izbo mladića nakon svađe, a krio se na OVOM MESTU