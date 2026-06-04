AKTUELNO

Hronika

FILMSKA POTERA ZA TINEJDŽEROM U VELIKOJ PLANI: Ukrao automobil, izazvao sudar, pa bežao od policije

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Policija u Velikoj Plani identifikovala je i procesuiraće devetnaestogodišnjeg mladića zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, izazvao materijalnu štetu i pokušao da pobegne od policije.

- Sumnja se da je on sinoć na parkingu jednog ugostiteljskog objekta u Velikoj Plani ušao u otključani automobil u kojem se nalazio ključ, nakon čega je pokrenuo vozilo i krenuo sa parkinga. Tom prilikom udario je u tri parkirana automobila, ali se nije zaustavio već je nastavio vožnju ka centru grada - navodi sa u saopštenju Policijske uprave u Smederevu.

Policijska patrola je odmah po prijavi uočila vozilo i krenula za njim, međutim, kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni nije reagovao na upozorenja i signale policije da stane. Potera je okončana kada je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u ivičnjak, nakon čega je izašao iz automobila i pokušao da pobegne pešice.

- Policajci su ga ubrzo sustigli i utvrdili da je vozio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i da nema vozačku dozvolu - navodi se u saopštenju.

Protiv devetnaestogodišnjaka biće podneta krivična prijava za krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, dok će zbog saobraćajnih prekršaja biti podnete i odgovarajuće prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

pročitajte još

'PILOT NAPRAVIO SPIRALU, A ONDA SE SAMO ZABIO U ZEMLJU...' Otkriveni detalji pada aviona u Hrvatskoj, ima POGINULIH

Autor: Pink.rs

#Bekstvo

#Policija

#Velika Plana

#filmska potera

#tinejdžer

POVEZANE VESTI

Hronika

Jeziva odbrana osumnjičenog: Ukrao automobil, pa izazvao nesreću u Takovskoj! Devojčica zadobila teške povrede

Svet

FILMSKA POTERA U NEMAČKOJ: Dečak (15) kolima bežao od policije, nastao karambol

Hronika

Oglasio se MUP nakon jučerašnje potere u Beogradu: Povređene 4 osobe

Hronika

Uhapšen tinejdžer (17) u Boru! Ukrao ključ iz džipa, pa iz lokala brze hrane odneo 40.300 dinara, a onda pobegao ukradenim kolima

Hronika

UHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG NESREĆE U ZRENJANINU Vozio viljuškar koji se prevrnuo i usmrtio njegovog druga: Oglasilo se tužilaštvo i saopštilo detalje JEZ

Hronika

UHAPŠEN OTAC KOJI JE ODVEO SINA (14) IZ HOTELA U VELIKOJ PLANI! Policija ga pronašla u Beogradu, odmah mu stavljene lisice