AKTUELNO

Svet

FILMSKA POTERA U NEMAČKOJ: Dečak (15) kolima bežao od policije, nastao karambol

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Steven Hutchings ||

Dečak (15) koji je automobilom bežao od policijske potere Kornvesthajmu, blizu Štutgarta, udario je danas dva vozila, povredio dva policajce i izazvao materijalnu štetu od najmanje 30.000 evra, saopštila je lokalna policija.

Policijska potera je počela nakon što je oko 2.30 sati posle ponoći policijska patrola u Kornvesthajmu pokušala da zaustavi automobil koji se kretao bez upaljenih svetala, ali je 15-godišnji vozač nakon što je primetio policiju ubrzao, prenosi Špigel.

Tokom bekstva, dečak je prvo udario u jedno parkirano vozilo a zatim i u policijski automobil, koji je blokirao raskrsnicu sa upaljenom sirenom i trepćućim plavim svetlima u pokušaju da ga zaustavi.

Povređena dva policajca

Policija je saopštila da su u incidentu lakše povređeni policajac (31) i policajka (24).

Nakon sudara sa policijskim vozilom, dečak i mladić (21) koji se sa njim nalazio u vozilu, uhapšeni su bez otpora.

Pošto je maloletnik vozio bez dozvole i sumnjalo se da je pod uticajem droga, naloženo je uzimanje uzorka krvi.

Autor: Iva Besarabić

#Dečak

#Nemačka

#Panika

#Policija

#potera

POVEZANE VESTI

Hronika

Filmska potera u Novom Pazaru: Kombi bežao od policije, pa udario u prodavnicu

Hronika

FILMSKA POTERA! Bežao od Pirota do Beograda s migrantima u kolima - suspendovana trojica policajaca! Evo šta se desilo kod Vrčina (VIDEO)

Hronika

Bežao kolima od policije, pa odveo sina (14) u smrt: Detalji teške nesreće u Hrvatskoj

Svet

DEČAK NAMERNO IZAZVAO POŽAR U SUPERMARKETU: Desetine vatrogasaca se borilo sa vatrenom stihijom

Hronika

Filmska potera u Novom Pazaru! Motociklista bežao od policije - drama završena hapšenjem

Svet

HAOS U NEMAČKOJ: Poljoprivrednika udario automobil, bore mu se za život!