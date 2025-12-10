FILMSKA POTERA U NEMAČKOJ: Dečak (15) kolima bežao od policije, nastao karambol

Dečak (15) koji je automobilom bežao od policijske potere Kornvesthajmu, blizu Štutgarta, udario je danas dva vozila, povredio dva policajce i izazvao materijalnu štetu od najmanje 30.000 evra, saopštila je lokalna policija.

Policijska potera je počela nakon što je oko 2.30 sati posle ponoći policijska patrola u Kornvesthajmu pokušala da zaustavi automobil koji se kretao bez upaljenih svetala, ali je 15-godišnji vozač nakon što je primetio policiju ubrzao, prenosi Špigel.

Tokom bekstva, dečak je prvo udario u jedno parkirano vozilo a zatim i u policijski automobil, koji je blokirao raskrsnicu sa upaljenom sirenom i trepćućim plavim svetlima u pokušaju da ga zaustavi.

Povređena dva policajca

Policija je saopštila da su u incidentu lakše povređeni policajac (31) i policajka (24).

Nakon sudara sa policijskim vozilom, dečak i mladić (21) koji se sa njim nalazio u vozilu, uhapšeni su bez otpora.

Pošto je maloletnik vozio bez dozvole i sumnjalo se da je pod uticajem droga, naloženo je uzimanje uzorka krvi.

Autor: Iva Besarabić