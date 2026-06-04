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OPSADNO STANJE U NOVOM PAZARU Specijalci opkolili kuću muškarca osumnjičenog za teška dela, meštani u šoku: Bilo je 11 vozila!

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com, Privatna arhiva ||

U prigradskom naselju Požega u Novom Pazaru danas je sprovedena velika policijska akcija u kojoj su učestvovali pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ).

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, izvršen je detaljan pretres porodične kuće E. Dž., koji je osumnjičen za teška krivična dela.

Celo naselje je bilo blokirano, a meštani su bili u šoku.

Akcija policije je sprovedena uz najviše mere bezbednosti. Celo područje oko kuće bilo je potpuno blokirano, a prilaze su čuvali naoružani policajci, sprečavajući prolazak građana i vozila.

Svedoci i meštani ovog naselja kažu da je scena izgledala dramatično i da je na terenu bilo mnogo policije.

"Sve je bilo blokirano za tren. Izbrojali smo oko jedanaest policijskih vozila, među kojima su bili džipovi i kombiji. Specijalci su odmah opkolili kuću i obezbedili ceo prostor", kažu meštani Požege.

Pokušaj ubistva i falsifikovanje

Iako se nadležne institucije još nisu zvanično oglasile o detaljima i ishodu pretresa, saznaje se da su optužbe protiv osumnjičenog veoma ozbiljne.

On je, prema nezvaničnim informacijama, osumnjičen za dva krivična dela – pokušaj ubistva i izradu falsifikovanih dokumenata.

Istraga je u toku, a više zvaničnih informacija o ovom slučaju očekuje se nakon saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova.

Autor: A.A.

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