OJT Leskovac: Jednoj devojci godinu dana zatvora, drugoj pritvor zbog nasrtanja na policajca

Dve osumnjičene osobe iz Leskovca, zadržane zbog sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje u pokušaju, dovedene su u Osnovno javno tužilaštvo u tom gradu, gde osumnjičena A. Đ. (25) nije iznela odbranu i branila se ćutanjem nakon čega je za nju predložen pritvor, dok je osumnjičena S. J. (21) priznala izvršenje krivičnog dela i osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Kako je danas saopšteno iz OJT u Leskovcu, A. Đ. i S. J, obe iz Leskovca, koje su 3. juna, po ovlašćenju dežurnog javnog tužioca, zadržane zbog krivičnog dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje u pokušaju, dovedene su u to tužilaštvo.

Stavljeno im je na teret da su 3. juna, u prepodnevnim časovima, u prostorijama Službe urgentne medicine Opšte bolnice Leskovac, a potom i ispred zgrade Policijske uprave Leskovac-PI Sever, pokušale da upotrebom sile spreče službeno lice, policijskog službenika, u vršenju službene radnje – legitimisanje i dovođenje i tom prilikom mu nanele lake telesne povrede.

"Osumnjičena A. Đ, u prisustvu branioca, nije iznela odbranu, branila se ćutanjem. Osumnjičena S. J, u prisustvu branioca, priznala je izvršenje krivičnog dela i zaključila sporazum o priznanju krivičnog dela sa javnim tužiocem, te je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Prema osumnjičenoj A. Đ. predloženo je određivanje pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti da će ostankom na slobodi ometati postupak uticanjem na neispitane svedoke", navodi se u saopštenju.

Autor: A.A.