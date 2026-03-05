ZBOG OMETANJA POLICAJCA U SLUŽBENOJ RADNJI PLATILA KAZNU OD 700 EVRA: Državljanka Kazahstana (26) prošla papreno u Budvi, sve se odigralo tokom HAPŠENJA MUŽA

Državljanka Kazahstana A.S. (26) proglašena je krivom i osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 700 evra, zbog ometanja policijskog službenika u vršenju službene radnje.

U Sudu za prekršaje u Budvi naglašavaju da joj je suđeno 4. marta 2026. godine u hitnom postupku, u kojem je utvrđeno da je dan ranije oko 17:45 časova ometala policijskog službenika Odeljenja bezbednosti Budva V. P. dok je vršio službenu radnju lišavanja slobode njenog supruga.

"Okrivljena je kao strana državljanka obavezana da odmah po izricanju odluke plati novčanu kaznu, što je i uradila", navode u saopštenju Suda.

Autor: Iva Besarabić