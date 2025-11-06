Stravičan napad na policiju zbog Ćacilenda: Državljanka BiH nasrnula na policajca u Savskoj, on pucao nakon opomene: Oglasilo se Više javno tužilaštvo

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj na licu mesta u PS Savski venac gde je noćas oko noćas oko 4 časa 24-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine pokušala nožem da liši života policijskog službenika V.V, koji je nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila iz službenog oružja u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

Osumnjičena je hospitalizovna na Vojno-medicinskoj akademiji radi operacije, nakon čega će joj biti određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je oko 4 časa M.A. došla do ulaza PS Savski venac i počela rastravu sa policijskim službenikom V.V. tražeći da "policija ide u Ćacilend".

Videvši da devojka ima nož kod sebe, policijski službenik je zatražio podršku, a kada su došli iz dežurne, on je sa palicom krenuo ka M.A, koja je pokušala da ga ubode nožem.

V.V. se on izmakao i istrčao iz stanice.

Međutim, M.A. je krenula za njim sa nožem u ruci, nakon čega je policijski službenik izvadio službeni pištolj i nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

Policijskom službeniku V.V. su u zdravstvenoj ustanovi konstatovane lake telesne povrede i on je otpušten iz zdravstvene ustanove.

M.A. su konstatovane teške telesne povrede u vidi prostrelne rane natkolenice i biće podvrgnuta operativnom zahvatu.

Nakon obavljenih provera utvrđeno je da je M.A. u Republiku Srbiju ušla 29. septembra 2025. godine i da nema prijavljeno boravište.

Prvi rezultati uviđaja ukazuju da je policijski službenik u svemu postupao u skladu sa zakonom.

Protiv devojke će biti podneta krivična prijava za pokušaj teškog ubistva.

Autor: A.A.