Haos u Budvi: Turčin izudarao policajca tokom rutinske kontrole, u svemu učestvovala i devojka

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: RINA ||

Tokom rutinske saobraćajne kontrole u Budvi odigrala se prava drama, kada su mladić iz Turske (29) i devojka iz Kazahstana (26) fizički nasrnuli na pripadnika policije. Oboje imaju prijavljen privremeni boravak u Turskoj.

"Policijski službenici su kontrolisali vozilo kojim je upravljao državljanin Turske - C.U.G. (29), sa privremenim boravkom u Budvi, dok se na mestu suvozača nalazila državljanka Kazahstana - A.S. (26), takođe sa privremenim boravkom u Budvi. Prilikom vršenja pregleda, C.U.G. je, kako se sumnja, fizički napao policijskog službenika na način što mu je zadao udarce u predelu grudnog koša i glave, nakon čega je policijski službenik, uz upotrebu fizičke snage, uspeo da savlada navedeno lice. Za to vreme, državljanka Kazahstana je fizički ometala policijskog službenika hvatajući ga za ruku i delove uniforme", saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, nakon dovođenja lica u službene prostorije i prikupljenih obaveštenja, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, C.U.G. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti nakon čega mu je od strane postupajućeg tužioca određeno zadržavanje.

"A.S. je lišena slobode zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, a nakon okončanja prekršajnog postupka, od strane inspektora za strance, pokrenut je postupak za prekid njenog privremenog boravka u Crnoj Gori", dodaje se u saopštenju.

Autor: Marija Radić

