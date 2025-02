Policajci ubijeni na dužnosti: Stradali tokom rutinske kontrole saobraćaja (VIDEO)

Dva policajca ubijena su u pucnjavi do koje je došlo posle rutinske kontrole saobraćaja u Virdžinija Biču, u Virdžiniji, potvrdila je policija za američke medije. Istraga je u toku, poručili su.

"S velikom tugom potvrđujemo smrt dvojice naših policajaca koji su kasno sinoć, u petak, 21. februara 2025., ubijeni na dužnosti“, objavili su zvaničnici policijske uprave na društvenim mrežama.

Policijski zvaničnici naglasili su da ne mogu da podele mnogo informacija jer je istraga i dalje u toku.

#Breaking: A police convoy is seen on I-264 Saturday morning following reports that two Virginia Beach police officers were killed in a shooting late Friday night. https://t.co/YTezdLxZKG pic.twitter.com/mJ3R8TvnH8