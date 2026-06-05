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Uhapšen serijski razbojnik koji je više od godinu i po dana krao po beogradskim marketima: Oglasilo se tužilaštvo

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs/S. Kojić ||

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je određivanjepritvora za B. A. (40), osumnjičenog da je u proteklih godinu i po dana izvršio pet krivičnih dela razbojništva u beogradskim supermarketima.

Dežurni javni tužilac je prethodno osumnjičenom odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati, nakon čega je obavljeno njegovo saslušanje. Kako se navodi u saopštenju, B. A. prilikom saslušanja nije želeo da iznosi odbranu.

Predlog za određivanje pritvora podnet je sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu, u skladu sa članom 211 stav 1 tačke 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku.

Tužilaštvo je meru pritvora predložilo jer postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da ometa krivični postupak uticajem na svedoke, kao i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

B. A. se sumnjiči da je krivična dela iz člana 206 stav 1 Krivičnog zakonika izvršio u periodu od 8. juna 2024. godine do 16. januara 2026. godine, a meta su bili maloprodajni objekti više lanaca supermarketa u glavnom gradu.

Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva ističu da će u toku istrage preduzeti sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja potpunog i tačnog činjeničnog stanja, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.

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