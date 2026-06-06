JEZIVO! Još jedna vožnja u kontra-smeru kod Vrčina - potpuno ignorisao dva saobraćajna znaka (VIDEO)

Još jedan slučaj vožnje u kontra-smeru zabeležen je danas na auto-putu kod Vrčina.

Naime, kako se može videti na snimku koji je objavila Instagram stranica 192 vozač je ušao u kontra-smer i pored dva saobraćajna znaka na kojima jasno piše "STOP pogrešan smer," ali trenutno nije poznato kako je došlo do ovog incidenta.

Kako se može pročitati u komentarima ispod ovog video snimka, velika većina ljudi je osudila ovaj potez, ali bilo je i onih koji su se složili da je vozač možda kasno uočio znak.

Još uvek nisu poznati detalji incidenta.

Autor: A.A.