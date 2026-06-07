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Otkriveni detalji horora u Beogradu: Evo kako je povređen mladić kom je amputirana šaka

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Beta, Tanjug, Youtube printscreen ||

Uzrok eksplozije u kom je mladiću A. E. (26) teško povređena ruka je topovski udar, saznaje Telegraf.rs.

Do povređivanja je došlo na utakmici, a mladić je sa teškom povredom šake sanitetom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Kako je Telegraf.rs već objavio, iz Hitne pomoći saopšteno je da je mladić imao politraumatsku povredu, koja je rezultirala amputiranjem šake.

Na lice mesta je, nakon nezgode, izašla i policija, a protiv povređenog mladića biće podneta prekršajna prijava iz Zakona o javnom redu i miru.

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