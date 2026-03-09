JEZIVA EKSPLOZIJA U CENTRU BEOGRADA: Radnik poslastičarnice zadobio TEŠKE POVREDE i opekotine po celom telu

U subotu je u Višegradskoj ulici, u objektu za proizvodnju kolača i torti, došlo do snažne eksplozije plinske boce u kojoj je teško povređen radnik A. I. (39), saznaje "Telegraf.rs".

Prema nezvaničnim informacijama, do detonacije je došlo tokom procesa rada, a silina udara nanela je radniku ozbiljne povrede glave i gornjih ekstremiteta. Na lice mesta su odmah izašle ekipe Hitne pomoći i policije.

Teške telesne povrede

Povređeni radnik je hitno transportovan u Urgentni centar, gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede.

- Ima ozbiljne opekotine glave i ruku, uz povrede nastale od same detonacije. Pacijent je zadržan na daljem lečenju na Odeljenju plastične hirurgije - kaže naš izvor.

Uzrok nesreće pod istragom

Iako se precizan uzrok eksplozije još uvek utvrđuje, pretpostavlja se da je došlo do curenja gasa na instalacijama ili na samom ventilu boce. Policija je obavila uviđaj, a izveštaj inspekcije zaštite na radu trebalo bi da pokaže da li su ispoštovani svi bezbednosni protokoli u objektu.

Stanari okolnih zgrada navode da je detonacija bila izuzetno snažna i da se osetila u celom kvartu. Na samom objektu je pričinjena znatna materijalna šteta.

Autor: Iva Besarabić