UŽAS NA PROKLETIJAMA: Mlada planinarka (27) iz Srbije stradala u provaliji! Helikopteri hitno poslati na teren!

Dvadesetsedmogodišnja planinarka iz Srbije, S. R. (27), tragično je poginula u subotu oko 13 časova u surovom predelu Prokletija, na albanskom delu vrha Maja Zastanit, iznad Grebajskog Zastana.

Kako se nezvanično saznaje iz više izvora, nesrećna devojka nije bila sama na planini. Sa njom su u trenutku nesreće bila još dva planinara iz Srbije. Oni su, odmah nakon što je došlo do stravičnog pada, uputili dramatičan poziv za pomoć nadležnim službama.

Spasioca spuštali na sajlama, teren nepristupačan!

Koliko je situacija na terenu bila kritična i kompleksna, govori i podatak da prva spasilačka misija nije mogla odmah da se privede kraju.

Prekid akcije zbog surovih uslova: Helikopterska jedinica je ubrzo nakon poziva stigla na lice mesta i uspela da spusti jednog spasioca pomoću sajli u ambis. Međutim, zbog izuzetno nepristupačnog terena i kompleksnosti same situacije, akcija je morala da bude privremeno obustavljena i nastavljena tek sutradan.

Drama u vazduhu: Helikopter MUP-a hitno prizemljen!

U akciju su se odmah uključili i pripadnici Gorske službe spasavanja Crne Gore, zajedno sa Avio-helikopterskom jedinicom MUP-a. Međutim, spasioci su se ubrzo našli u novom problemu koji je dodatno zakomplikovao ionako pretešku situaciju na Prokletijama.

Naime, helikopter Avio-helikopterske jedinice MUP-a bio je prinuđen da hitno i vanredno sleti u blizini Gusinja. Do dramatičnog prizemljenja došlo je zbog iznenadnog tehničkog kvara koji je nastao u samom jeku letenja i angažovanja u ovoj humanoj, ali rizičnoj akciji spasavanja.

Istraga i napori spasilaca da se telo nastradale devojke bezbedno izvuče sa nepristupačnog terena i dalje traju.

Autor: D.S.