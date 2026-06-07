SRBIN SA SUPRUGOM POGINUO U SUDARU S VOZOM! Stravična nesreća u Austriji: Njihova ćerka (2) jedina preživela - očevici opisali tragične scene!

Srbin (39) i njegova supruga (34) poginuli su u sudaru automobila i teretnog voza u Austriji. Njihova dvogodišnja ćerka jedina je preživela tragediju i o njoj će brinuti baka.

Strašna tragedija potresla je Austriju kada su u sudaru automobila i teretnog voza poginuli supružnici, državljanin Srbije (39) i njegova supruga poreklom iz Turske (34), dok je njihova dvogodišnja ćerka preživela.

Nesreća se dogodila u subotu oko 16 časova u mestu Alenštajg u Donjoj Austriji, na pružnom prelazu koji je bio obezbeđen svetlosnom signalizacijom. Iz za sada neutvrđenih razloga automobil u kojem se nalazila tročlana porodica završio je na šinama, nakon čega je na njega naleteo teretni voz.

Udar je bio silovit, a oba roditelja poginula su na licu mesta. Njihova dvogodišnja ćerka pronađena je na zadnjem sedištu i hitno je helikopterom prebačena u bolnicu.

Istraga o uzroku tragedije je u toku. Prema pisanju austrijskih medija, istražitelji ispituju da li je do nesreće došlo usled trenutka nepažnje, smanjene vidljivosti ili eventualnog gašenja automobila na pružnom prelazu. Pojedini očevici tvrde da je vozilo navodno stajalo na šinama neposredno pre udara, ali te informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Tragična sudbina

Porodica je, prema rečima poznanika i komšija, bila omiljena u mestu u kojem je živela. Otac, koji je radio kao IT stručnjak, prošle godine je preživeo tešku povredu na radu kada je zadobio ozbiljne opekotine lica i ruku, zbog čega jedno vreme nije mogao da vozi. Kako navode prijatelji porodice, upravo zbog toga je njegova supruga nedavno postala samostalni vozač.

Vest o njihovoj smrti duboko je potresla lokalnu zajednicu. Komšije i poznanici opisuju ih kao izuzetno ljubazne i vredne ljude, dok se mnogi sa tugom prisećaju male devojčice koja je često sa roditeljima obilazila obližnje farme i sa oduševljenjem posmatrala životinje.

Nakon ukazane lekarske pomoći, o dvogodišnjoj devojčici brinuće njena baka, koja živi u Austriji.

Spasilačke ekipe satima su radile na izvlačenju smrskanog automobila, koji je nakon sudara ostao delimično zaglavljen ispod teretnog voza. Vatrogasci su uputili saučešće porodici i svim pogođenima ovom tragedijom.

Autor: A.A.