AKTUELNO

Hronika

Podlegao povredama: Umro muškarac iz Meljaka povređan u udesu

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Četrdesetsedmogodišnji M. Lj. preminuo je u bolnici od posledica teških povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći u naselju Meljak.

Nezvanično, nesreća se dogodila u subotu uveče kada je M. Lj. pokušao da pređe ulicu van obeleženog pešačkog prelaza. U tom trenutku na njega je naletelo vozilo kojim je upravljao dvadesetšestogodišnji N. L.

Udarac je bio silovit, a nesrećni čovek je u izuzetno teškom stanju hitno transportovan u bolnicu. I pored lavovske borbe lekara, povrede su, nažalost, bile fatalne.

- Sve se odigralo u nekoliko sekundi. M.Lj. je živeo tu u blizini, nedaleko od mesta gde ga je automobil pokosio - navode svedoci ove tragedije.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, telo nastradalog upućeno je na obdukciju. Policijska istraga će utvrditi sve tačne uzroke i okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nesreće.

Autor: S.M.

#Meljak

#Saobraćajna nesreća

#Smrt

#povrede

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

STEFAN PODLEGAO POVREDAMA: Preminuo mladić (23) koji je sinoć povređen u saobraćajnoj nesreći u Surčinu

Hronika

TEŠKA NESREĆA U SENTI: Motociklista podlegao povredama nakon sudara sa kombijem

Hronika

TUGA U NOVOM SADU! Preminuo mladić na kojeg je sinoć pao semafor posle udesa

Hronika

UMRO TINEJDŽER KOJI JE IZBODEN U MASOVNOJ TUČI U NOVOM PAZARU: Podlegao povredama u bolnici, policija posle krvavog pira uhapsila dvojicu, za dvojicom

Fudbal

TUGA U SPLITU: Mladi fudbaler POGINUO u saobraćajnoj nesreći!

Hronika

NEMANJA IZGUBIO BITKU NAKON 10 DANA! U stravičnom SUDARU kod Bečeja ostao bez bake i prabake, a sada stigle TRAGIČNE vesti