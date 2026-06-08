Podlegao povredama: Umro muškarac iz Meljaka povređan u udesu

Četrdesetsedmogodišnji M. Lj. preminuo je u bolnici od posledica teških povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći u naselju Meljak.

Nezvanično, nesreća se dogodila u subotu uveče kada je M. Lj. pokušao da pređe ulicu van obeleženog pešačkog prelaza. U tom trenutku na njega je naletelo vozilo kojim je upravljao dvadesetšestogodišnji N. L.

Udarac je bio silovit, a nesrećni čovek je u izuzetno teškom stanju hitno transportovan u bolnicu. I pored lavovske borbe lekara, povrede su, nažalost, bile fatalne.

- Sve se odigralo u nekoliko sekundi. M.Lj. je živeo tu u blizini, nedaleko od mesta gde ga je automobil pokosio - navode svedoci ove tragedije.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, telo nastradalog upućeno je na obdukciju. Policijska istraga će utvrditi sve tačne uzroke i okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nesreće.

Autor: S.M.