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TRAGEDIJA KOD VELIKE PLANE: Tinejdžerka (14) se UTOPILA u Velikoj Moravi

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Devojčica rođena 2012. godine utopila se u Velikoj Moravi u selu Donja Livadica, kod Velike Plane, saznaje Tanjug.

Kako se saznaje, nesreća se dogodila nakon što je devojčica sa drugaricom otišla u šetnju, posle čega su ušle u reku da se kupaju.

Prema prvim informacijama, jedna devojčica je uspela da izađe iz vode, dok druga nije isplivala.

Odmah nakon prijave na teren su izašli i ronioci Žandarmerije. Oni su, kako saznaje Tanjug, telo devojčice pronašli 7. juna.

Za sada nisu poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće, a nadležni će utvrđivati šta se tačno dogodilo na reci.

Autor: S.M.

#Kupanje

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