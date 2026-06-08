TRAGEDIJA KOD VELIKE PLANE: Tinejdžerka (14) se UTOPILA u Velikoj Moravi

Devojčica rođena 2012. godine utopila se u Velikoj Moravi u selu Donja Livadica, kod Velike Plane, saznaje Tanjug.

Kako se saznaje, nesreća se dogodila nakon što je devojčica sa drugaricom otišla u šetnju, posle čega su ušle u reku da se kupaju.

Prema prvim informacijama, jedna devojčica je uspela da izađe iz vode, dok druga nije isplivala.

Odmah nakon prijave na teren su izašli i ronioci Žandarmerije. Oni su, kako saznaje Tanjug, telo devojčice pronašli 7. juna.

Za sada nisu poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće, a nadležni će utvrđivati šta se tačno dogodilo na reci.

Autor: S.M.