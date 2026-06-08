Tužna sudbina devojčice koja se utopila u Velikoj Moravi: Nedavno ostala bez oca, živela sa majkom u teškim uslovima

Stravična tragedija pogodila je selo Donja Livadica kod Velike Plane, gde se u Velikoj Moravi utopila devojčica rođena (14).

Ova nesreća dodatno je potresla lokalnu zajednicu jer je reč o detetu koje je pretrpelo tešku porodičnu tragediju - devojčica je nedavno ostala bez oca, a sa majkom je živela u veoma teškim i oskudnim životnim uslovima.

Prema prvim informacijama, dve devojčice su prvobitno šetale pored reke, a potom su odlučile da uđu u vodu i da se okupaju.

Drama je usledila kada je jedna devojčica uspela da izađe iz Velike Morave, dok je druga ostala u vodi i nestala ispod površine.

Na lice mesta su odmah alarmirane nadležne službe, a u potragu su se uključili i ronioci Žandarmerije, koji su, nažalost, pronašli i izvukli telo četrnaestogodišnjakinje.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve tačne okolnosti ove velike tragedije.

Autor: S.M.